Генерал Бридлав отметил, что Запад очень боится ядерной эскалации

Военный успех Украины на поле боя является самым главным страхом НАТО, так как Россия никогда не допустит своего поражения. Такое мнение высказал отставной генерал ВВС США и бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав.

По утверждению Бридлава, "мы на Западе боимся победы Украины" из-за готовности России использовать уже озвученный западными странами страх ядерной эскалации и распространения боевых действий на всю Европу.

Отставной генерал также заявил, что Соединенные Штаты предоставляют Украине недостаточно помощи и поддержки для обеспечения ее победы, хотя этого "достаточно, чтобы она не потерпела поражение на поле боя", сообщает ABC Action News.

Ранее российский лидер Владимир Путин напомнил, что цель противников нашей страны — добиться ее распада и уничтожения, при этом народ Украины стал заложником государственного переворота, а Киев превратился в разменную монету в руках Запада.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что ситуация, при которой Россию победят, возможна только в сказке, поскольку Москва никогда не смирится с военным поражением, а народ не будет молча смотреть, как уничтожают политическую систему.

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