Он действовал по указанию ГУР Минобороны Украины

Гражданин Украины, который планировал ряд террористических актов и покушение на сотрудников полиции, задержан в Запорожской области. Об этом в среду, 10 мая, рассказали в региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ).

В ведомстве уточнили, что задержанный действовал по указанию Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Первой жертвой злоумышленника должен был стать начальник отдела полиции в поселке городского типа Кирилловка Запорожской области Балабин Ю.А., однако покушение было предотвращено, сообщает ТАСС.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России ранее предотвратили теракт агентов украинских спецслужб в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС. Подготовку теракта координировали сотрудники ГУР МО Украины. Делалось это, в частности, через находящуюся в Финляндии посредницу.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Москва отдает себе отчет в том, что киевский режим, который стоит за целым рядом террористических актов, планирует и дальше проводить свою линию. С учетом этого спецслужбы России делают все необходимое для обеспечения безопасности, "ведется сложная напряженная работа".

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