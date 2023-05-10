Украинский дрон взорвался в Белгородской области

В Курской области система ПВО сбила беспилотник ВСУ

Взрыв беспилотника произошел в Новооскольском округе Белгородской области. Об этом в среду, 10 мая, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Как написал губернатор на своей странице в соцсети "ВКонтакте", взрыв произошел в селе Ольховатка Новооскольского округа. Повреждены два жилых дома, библиотека, почта, ФАП, один автомобиль.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале о срабатывании российской системы противовоздушной обороны под Курском, сбит беспилотник. Обломки упали в деревне Толмачево, никто не пострадал, однако имеются повреждения газовой трубы и фасада дома.

7 мая в российском Министерстве обороны рассказали, что над Черным морем сбиты или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 22 украинских беспилотника. Огонь велся из зенитных ракетных комплексов.

В ночь на 3 мая украинские дроны пытались ударить по Кремлю, однако попытка провалилась: беспилотники были ликвидированы. Никто не пострадал, куполу Сенатского дворца Кремля был нанесен небольшой ущерб. Восстановительные работы уже завершились.

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