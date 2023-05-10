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Боевики взрывают здания, отступая из Артемовска

11:43
  • среда
  • 10 мая 2023

Радикалы бросают позиции

Разведчики, десантники, артиллеристы, расчеты ПВО, наносят мощные удары по нацистам, которые пытаются закрепиться на подступах к городу. Накануне ВСУ атаковали передовые позиции наших мотострелков. Бросили в бой радикалов запрещенного в России "Азова". Но организовать контрнаступление не получилось. Вылазка отбита.
В Минобороны сообщили о продолжении боев за западную часть Артемовска

На западной окраине Артемовска штурмовые отряды захватили здание бывшего медицинского колледжа. Это был один из главных опорных пунктов ВСУ. Расположен на высоте. Теперь это преимущество успешно используют минометчики.

А вот штурм опорного пункта боевиков в многоэтажке. Видно, как они бросают позицию. Выпрыгивают из окон и бегут. В доме, откуда сбежали радикалы, едва ли не в каждой квартире - ящики с боеприпасами и оружием. Почти все - натовское.

Отступая из Артемовска, боевики взрывают здания, церкви. А накануне обстреляли из HIMARS и дом, где содержали пленных украинских солдат. Удар преднамеренный и вполне в духе киевских властей. Впрочем, обошлось без жертв. Очередная попытка обвинить российские подразделения в убийстве пленных провалилась.

А это пригороды Авдеевки, которые еще два дня назад удерживали боевики. Бывшая школа, превращенная в трехэтажный дот. В классах - огневые точки. На полу - гранатометы. Маркировка и британский флаг на корпусе говорят о том, кто поставлял радикалам вооружение. Сегодня донецкие бойцы, захватив трофеи, передают привет Лондону. Большую часть этих гранатометов националисты бросили, не сделав ни единого выстрела.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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