Впрочем, в стране еще остались те, кто знают историю

Мировыми проблемами американский президент называет долговую яму, в которой оказались США. Республиканцы считают, что нужно хотя бы на год поднять потолок госдолга, но при этом сократить расходы бюджета. Но учитывая предстоящие президентские выборы, это может поставить жирный крест на планах Джо Байдена. Его встреча с лидерами Конгресса закончилась ничем.

"Участники повторили свои позиции, я не заметил никакого продвижения. Однако я очень ясно дал понять президенту, что у нас остается всего две недели", - сообщил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.

Согласно отчетам Федеральной резервной системы США, вывод банковских вкладов за последние недели составили 360 миллиардов долларов. Для сравнения, в прошлом году - менее миллиарда. 700 банков страны - в убытках. Но в Белом доме делают вид, что все под контролем. Популярный американский ведущий Такер Карлсон, вернувшись в эфир уже на новой интернет-площадке, собирается рассказать всю правду о настоящем положении дел.

В надежде успеть заручиться поддержкой американцев и европейских союзников Вашингтон подталкивает Украину к наступлению. Пакеты так называемой военной помощи передают один за другим. Очередной - на сумму более миллиарда долларов. При этом продолжается и обучение украинских солдат.

"Великобритания провела обучение, чтобы Украина могла обслуживать поставленные нами системы. По моим собственным оценкам, у них есть все, чтобы и дальше быть успешными", - сказал госсекретарь Энтони Блинкен.

А генсек Альянса Йенс Столтенберг снова рассказывает о перспективах Киева стать членом НАТО: "Прежде всего, все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса. Все союзники согласны с тем, что Украина обладает правом выбирать своей собственный путь, что решение принимает не Москва, а Киев. И, в-третьих, все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми. Вопрос в том, когда это произойдет".

Эти заявления прозвучали, когда Россия отмечала День Победы. Впрочем, в Киеве теперь это день Европы. А в США и вовсе заявили о том, что это они были главными освободителями мира от фашизма.

"На этой неделе, как вы все знаете, отмечается годовщина окончания Второй мировой войны в Европе и победы США и союзнических сил над фашизмом и агрессией на континенте. И сейчас Соединенные Штаты сплотили снова сплотили мир, и мы будем продолжать поддерживать Украину", - говорится в заявлении Белого дома.

Но и в США остались те, кто знает историю. На Аляске цветы принесли в памятнику советским и американским летчикам, летавшим когда-то в одном небе.

А это Кипр. Три тысячи человек пронесли по улицам огромный триколор. В небольшом молдавском городке полиция не посмела подойти к тем, кто решил почтить память героев войны, несмотря на запреты властей. В то же время в Латвии - несколько десятков административных и четыре уголовных дела завели накануне против тех, кто пытался выразить свое отношение к празднику Победы. Задержаны 26 человек.

В Берлине отряд полиции устроил погоню за мужчиной с российским флагом. В Дохе троих россиян вывели с трибун чемпионата мира по дзюдо за то, что они надели георгиевские ленты.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"