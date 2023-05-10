Запущен участок между станциями метро "Автозаводская" и "Орехово"

Долгожданное событие для пассажиров

Жители юга столицы на работу и по делам едут как на праздник. Рано утром открылись сразу пять станций метро - "Царицыно", "Кантемировская", "Каширская", "Коломенская" и "Технопарк". Полгода москвичам приходилось выбирать альтернативные маршруты.

Технический запуск закрытого участка от "Автозаводской" до "Орехово" провел накануне мэр Москвы Сергей Собянин.

Проблемы между станциями "Царицыно" и "Кантемировская" начались еще в 1984 году, когда только запустили составы. Тоннели здесь проходят рядом с прудами. Просадку путей почувствовали уже с первых часов движения поездов. Так и приходилось службам метро долгие годы периодически устранять протечки. Откладывать реконструкцию аварийного участка уже было нельзя.

"Сложная геология, тоннели начали плавать. Целостность конструкции начала превращаться в эллипс. Габарит приближения поезда, соответственно, уже практически не проходил. Надо было менять эту конструкцию", - объяснил Сергей Жуков, генеральный директор "Московского Метростроя".

Всего за полгода тоннели построили заново. Теперь качественно - с полной изоляцией воды. Их возвели на монолитной бетонной плите и зафиксировали в бетонном контуре. Прочности придают 128 усиленных чугунных тюбингов. Теперь поезда едут со скоростью 70 километров в час. Обновили на всем участке и пути. Теперь они - без стыков и с виброгасящими блоками. Это снизило уровень шума на 30 процентов.

"В свое время, когда строили в восьмидесятых годах, допустили серьезные проектные ошибки, которые сегодня пришлось исправлять таким экстренным способом. Мы долго сомневались, нужно или не нужно закрывать на реконструкцию, потому что это одна из самых популярных веток метро, самых загруженных. Тем не менее такое решение приняли. В плановом порядке необходимо было строить около полутора лет, построили за шесть месяцев ударным трудом. Круглосуточно здесь работало около трех тысяч человек. Это действительно такой подвиг, который совершили и строители, и Московский метрополитен", - отметил Собянин.

На "Кантемировской" отремонтировали два вестибюля и все декоративные элементы на самой платформе. Обновили "Коломенскую" - здесь полностью переложили желтую плитку, теперь она держится крепко. Поменяли облицовку колонн и пола.

На станции "Царицыно" открыли новый пешеходный переход, который был законсервирован более 40 лет. Благодаря этому жители нового микрорайона смогут быстрее и комфортнее добираться до станции метро", - указал Евгений Довка, заместитель начальника дирекции инфраструктуры ГУП "Московский метрополитен".

В июле строители обещают завершить благоустройство территории рядом с метро "Царицыно", где был вырыт котлован. Там обустроят сквер со спортивными площадками.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"