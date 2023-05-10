В Свердловской области из-за пожаров за выходные возбудили более 20 дел

В регионе огнем охвачено почти 100 тысяч гектаров

Более 20 уголовных дел только за выходные возбудили в Свердловской области из-за природных пожаров. В регионе огнем охвачено почти 100 тысяч гектаров, сообщает "ТВ Центр".

К тушению на Урале привлечена военная авиация. Три вертолёта Ми-8 ежедневно сбрасывают около 100 тонн воды на очаги возгораний.

А в Курганской области ликвидировали все пожары, которые угрожали населенным пунктам. Как сообщили сегодня в МЧС, отстоять удалось более 20 тысяч жилых домов. Но спасатели продолжают борьбу со стихией: в работе задействовали более тысячи человек и свыше 300 единиц техники. Огонь локализован на площади почти в 74 тысячи квадратных метров. В готовности находится авиация МЧС.

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