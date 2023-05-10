Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Вовы Паршина

Мальчик уже два года мужественно борется с тяжелейшим заболеванием

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают срочный сбор средств на лечение 16-летнего Владимира Паршина. Мальчик уже два года мужественно борется с тяжелейшим заболеванием - лимфомой Ходжкина. Чтобы спасти его, необходима пересадка костного мозга и специальная терапия, лекарство для которой стоит более четырех миллионов рублей.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Через несколько минут сбудется маленькая мечта большого Вовы. Он наконец-то выйдет из палаты и совсем на чуть-чуть, перед самым сложным этапом своего лечения, вдохнет свежего воздуха. Хотя и это дается с трудом. Ноги не слушаются, лицо бледное, под глазами - синева. А вокруг-то, оказывается, весна, птицы заливаются.

Он до болезни тоже был абсолютно безмятежным. На фото в телефоне - будто другой человек. С густой челкой, лучезарной улыбкой. Ничего не подозревающий о своем диагнозе.

Они с мамой сейчас прекрасно разбираются во всех медицинских показателях. Папе о них сообщают по телефону. Он вынужден в одиночку воспитывать младшую сестренку дома. А им самим пришлось покинуть родной Саратов два года назад. Когда после обычного, на первый взгляд, недомогания, врач-рентгенолог вынес страшный диагноз.

"Он сначала сына попросил выйти и сказал, что у нас большая опухоль. И я до последнего молилась, чтобы это была ошибка. Чтобы ничего такого не было. Но на КТ нам сразу подтвердили. И причем опухоль уже достаточно большая - 20 сантиметров", - рассказывает мама.

От восьмиклассника Вовы тогда решили ничего не скрывать. Ему пришлось перенести немало испытаний. Две биопсии, реанимация, несколько курсов высокодозной химиотерапии дались ребенку с трудом, но он все выдержал. Гигантская опухоль сдалась. Мальчик отправился домой, пошел в школу. О болезни в семье решили забыть, как о страшном сне. А в марте произошла катастрофа. В появившихся на теле ребенка увеличенных лимфоузлах нашли раковые клетки.

"Знаете, самое страшное было не когда тебе в первый раз говорят диагноз, а когда говорят, что у вас - рецидив. Это еще страшнее, потому что болезнь вернулась. Сейчас необходим препарат, который как раз и убивает эти клетки. Но когда нам озвучили цену, я, честно говоря, была в шоке", - продолжает мама.

Препарат нового поколения должен помочь избежать рецидива заболевания. Вот только стоит жизненно необходимое лекарство очень дорого - более четырех миллионов рублей.Семья - в отчаянии, таких денег им никогда не собрать. Они сами всю жизнь помогали тем, кто нуждался. А сейчас вся надежда - на отзывчивых людей.

"Когда ты помогаешь кому-то, это вот вроде где-то там далеко. И смотришь на этих детишек, которым требуется помощь, то есть ты помогаешь, не задумываясь, что это, может быть, когда-то коснется тебя", - говорит мама.

Вова ее успокаивает как может. И делится своей мечтой - поступить в мединститут. Хочет стать лучшим специалистом по компьютерной томографии.

"Эта профессия довольно интересная, так как можно выявить опухоль на ранней стадии. Можно выявить проблемы у людей и начать их лечить", - объясняет Вова.

Удивительный человек. Насмотревшись на чужую боль, воспринимает ее как личную. Он наверняка спасет в своей жизни очень много людей. Сейчас главное - спасти его.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Владимира Паршина, программа 1671

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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