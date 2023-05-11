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Гороскоп на сегодня, 11 мая, для всех знаков зодиака

00:01
  • четверг
  • 11 мая 2023

Ретро-Меркурий в знаке упрямого Тельца

Овны

Вам придется занять денег кому-то из друзей или оплатить чужие расходы. Тот случай, когда деньги - всего лишь инструмент. Не переживайте из-за них, зато добро к вам вернется.

Тельцы

У вашего ретро-Меркурия начались сложности: всплывают какие-то старые обиды или проблемы в отношениях. Не спешите ссориться и расставаться, может все не так плохо?

Близнецы

Вы можете получить плохие новости, которые потом окажутся результатом чужого нервного срыва. Сохраняйте спокойствие и готовьтесь хорошо провести время в выходные.

Раки

Вам принесут проблемы друзья или люди, с которыми вы состоите в группе, общем чате. Мотайте на ус и делайте выводы о том, как выглядят со стороны глупые обиды и конфликты.

Львы

Главное для вас - не поссориться с любимым человеком или деловым партнером. Обстановка будет нервной, причем из-за мелочей. Не тратьте на них свои душевные силы.

Девы

У вас сегодня две задачи: следить за своим здоровьем и учебой. Лень, недосыпание или беспорядочное питание - грешки, о которых вы завтра можете пожалеть.

Весы

Не удивляйтесь, если в веселой компании или на большом празднике вам вдруг станет грустно. Луна сегодня не в духе и лучшее утешение для нее - увлекательная книга или фильм.

Скорпионы

Дома у вас обстановка постоянно меняется: ссоры и воссоединения идут волнами. Встаньте на позицию взрослого и установите мир. Но не любой ценой, а по любви!

Стрельцы

Вам захочется нарушить какие-нибудь правила. Купить что-то тайком от семьи, забыть о диете или перейти дорогу в неположенном месте - вот вам проверка силы воли!

Козероги

Стоп, шопинг! Вы рискуете потратить слишком много денег. Цена на все, что вы купите, окажется завышенной, либо вещи окажутся дорогими в обслуживании.

Водолеи

Луна в вашем знаке рассорилась с ретро-Меркурием в знаке упрямого Тельца. Вам будет трудно переубедить кого-то или самих себя. Не разумнее ли даже не начинать?

Рыбы

Вы рискуете случайно выдать чужой секрет или собственную тайну. Следите также за своими аккаунтами, паролями и личной информацией - так вам будет спокойнее.

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