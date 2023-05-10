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В Госдуме предложили ввести новый штраф для владельцев собак

10:33
  • среда
  • 10 мая 2023

Внесение поправок ожидается в мае

В Госдуме предложили штрафовать хозяев за самовыгул домашних питомцев.  

С такой инициативой выступил депутат нижней палаты парламента от "Единой России" Александр Спиридонов. Он подготовил соответствующие поправки в закон "Об ответственном обращении с животными", они могут быть внесены уже в мае.

По словам депутата, безнадзорный выгул питомцев нужно приравнять к выбрасыванию их на улицу. Штраф за такое правонарушение будет составлять размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) - 16 242 рублей (на 2023 год – прим. ред.).

Кроме того, Спиридонов предложил сделать чипирование собак обязательным для отслеживания недобросовестных хозяев, а всех заводчиков обязать получать специальную лицензию на работу. передает газета "Известия".

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