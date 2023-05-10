В Курганской области назвали причины крупных пожаров

Не исключено, что они возникли из-за коротких замыканий

Причинами нескольких крупных пожаров в Курганской области, по предварительным данным, стали короткие замыкания при обрывах линий электропередачи (ЛЭП). Об этом в среду, 10 мая, рассказали в экстренных службах.

Собеседники агентства пояснили, что из-за сильного ветра произошли перехлесты и обрывы ЛЭП, которые привели к коротким замыканиям и последующим возгораниям. Компетентные службы выясняют, почему электроэнергия не была отключена когда поднялся сильный ветер.

При этом в региональном главке Министерства внутренних дел заявили, что факты умышленных поджогов при выявлении причин пожаров в Курганской области не выявлены, сообщает ТАСС.

В Сибири и на Урале по-прежнему остается сложной обстановка с природными пожарами. В Тюменской области огонь тушат недалеко от поселка Богандинский, где 7 мая сгорели несколько домов и пилорама. В Ишим прибыла аэромобильная группировка Волжского спасательного центра МЧС. Местным специалистам будут помогать 70 человек и 10 единиц техники. В регионе введен режим ЧС.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что оказывать помощь погорельцам необходимо оперативно. Он призвал чиновников обойтись в таких ситуациях без лишней бюрократии и указал, что дома погорельцев необходимо успеть восстановить до начала следующего отопительного сезона.

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