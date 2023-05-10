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В Пакистане вспыхнули беспорядки

14:44
  • среда
  • 10 мая 2023

Демонстранты поджигали автомобили и бросали камни и палки в полицейских

Власти Пакистана решили развернуть армию в одной из провинций после того, как в республике вспыхнули беспорядки, сообщает "ТВ Центр".

На улицы вышли тысячи недовольных арестом экс-премьера и лидера оппозиционной партии Имрана Хана. Демонстранты поджигали автомобили и бросали камни и палки в полицейских. Те в ответ применили слезоточивый газ и водометы.

Бывшего премьера страны отстранили от должности около года назад. Его обвиняют в коррупции. Однако сам он заявил, что в роль в этом сыграли США, недовольные его независимой внешней политикой и проявлением симпатии в адрес России и Китая.

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