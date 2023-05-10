Генсек ШОС объяснил приток желающих стать членами организации

Политик назвал развитие ШОС воодушевляющим явлением

Стремление большого числа государств присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) является естественным и закономерным процессом. Такое заявление сделал в среду, 10 мая, генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

По словам политика, расширение ШОС — это не результат, к которому мы сознательно стремимся, а естественный и закономерный процесс. При этом организация открыта к приему новых членов, которые разделяют ее принципы и ценности, сообщает ТАСС.

В настоящее время полноправными членами ШОС являются Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Афганистан, Иран, Белоруссия и Монголия находятся в статусе наблюдателей, при этом Тегеран и Минск уже вступили в процесс присоединения к организации.

Ранее заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов рассказал, что в организации разрабатывается дорожная карта перехода на расчеты в национальных валютах между государствами — членами ШОС. Однако этот процесс нельзя назвать простым, поскольку "доллар как резервная мировая валюта слишком глубоко встроен в том числе и в национальные валютные системы".

Что касается введения единой валюты ШОС, "этот вопрос пока не стоит так, такой цели пока не ставится", рассказал Логвинов, однако он отметил, что "дальше будем смотреть".

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