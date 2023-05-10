Украинские БПЛА попытались атаковать военный объект под Воронежем

Дроны сбиты

Власти Воронежской области заявили об атаке украинских дронов на военный аэродром.

Один БПЛА "в результате мер воздействия" отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением. Рассказал губернатор региона Александр Гусев

"Продолжается взаимодействие с органами правопорядка и военного командования. Реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности", - сообщил он в своем telegram-канале.

Ранее 10 мая система ПВО сбила беспилотник ВСУ в Курской области. Обломки упали в деревне Толмачево, никто не пострадал, есть повреждения у жилого дома. Также атака, предположительно, украинского беспилотника произошла в селе Ольховатка в Белгородской области. Дрон взорвался. Повреждены два жилых дома, библиотека, почта, ФАП, один автомобиль.

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