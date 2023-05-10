ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинские БПЛА попытались атаковать военный объект под Воронежем

10:51
  • среда
  • 10 мая 2023

Дроны сбиты

Власти Воронежской области заявили об атаке украинских дронов на военный аэродром.
В России может появиться горячая линия для борьбы с дронами

Один БПЛА "в результате мер воздействия" отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением. Рассказал губернатор региона Александр Гусев

"Продолжается взаимодействие с органами правопорядка и военного командования. Реализуется комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности", - сообщил он в своем telegram-канале.

Ранее 10 мая система ПВО сбила беспилотник ВСУ в Курской области. Обломки упали в деревне Толмачево, никто не пострадал, есть повреждения у жилого дома. Также атака, предположительно, украинского беспилотника произошла в селе Ольховатка в Белгородской области. Дрон взорвался. Повреждены два жилых дома, библиотека, почта, ФАП, один автомобиль.  

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Российские войска
Российские войска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.