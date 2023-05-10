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Сын экс-губернатора Левченко выйдет по УДО

11:19
  • среда
  • 10 мая 2023

Андрей Левченко осужден за мошенничество

Ангарский городской суд в Иркутской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении сына экс-губернатора региона Сергея Левченко Андрея Левченко, сообщает РИА Новости.

В 2020 году Андрей Левченко был задержан в рамках расследования дела о хищении путем мошенничества денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.

По данным следствия, сын экс-губернатора вместе с директором ООО  "Звезда" Олегом Хамуляком фальсифицировал документы на участие в тендере по замене лифтов. Ущерб от преступных схем, связанных с хищением средств, оценивался в 185 млн рублей.

В июле 2022 года Андрея Левченко приговорили к девяти годам лишения свободы, в марте 2023 года срок был сокращен до шести лет.

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Андрей Левченко
Андрей Левченко
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