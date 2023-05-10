Родителям детей с инвалидностью разрешили копить дополнительные выходные

Для ухода за ребенком с инвалидностью дают четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня каждый месяц

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства, корректирующее порядок использования дополнительных выходных дней для родителей детей с инвалидностью. Об этом в среду, 10 мая, рассказали в пресс-службе кабмина.

Одному из родителей для ухода за ребёнком с инвалидностью предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня каждый месяц. Их можно взять подряд либо разделить в течение месяца. При этом выходные дни, не использованные в текущем месяце, не суммируются и не переносятся на следующий месяц.

Однако с 1 сентября 2023 года родители детей с инвалидностью смогут накапливать дополнительные оплачиваемые выходные дни и однократно объединить их до 24 дней подряд в течение календарного года.

Решение о том, как использовать дополнительные выходные — по прежней схеме или накапливать их — будут принимать родители детей с инвалидностью, сообщается на официальном сайте правительства России.

В сентябре 2022 года заслуженный юрист России Иван Соловьев предложил упростить порядок предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней родителю для ухода за ребенком с инвалидностью. Согласно действующему порядку, матери нужно предоставить справку с места работы отца о том, что на момент обращения он не использовал эти выходные в этом же месяце.

В результате возможны ситуации, когда разведенная женщина, в одиночку воспитывающая ребенка с инвалидностью, вынуждена чуть ли не каждый месяц ездить на работу к бывшему супругу, чтобы получить такую справку, указал юрист.

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