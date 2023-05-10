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Более 20 коммерческих объектов открылось в новостройках по реновации в САО с начала года

11:12
  • среда
  • 10 мая 2023

Это магазины, пекарни и кофейни, салоны красоты и многое другое

На севере столицы с начала года в новостройках по программе реновации открылось более 20 предприятий. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, на первых этажах в домах по программе реновации открываются службы социально-бытовой направленности. Речь идет о магазинах, пекарнях, кофейнях, салонах красоты, пунктах выдачи онлайн-заказов и многом другом. Это положительно влияет на развитие сопутствующей инфраструктуры в кварталах реновации.

Сейчас в округе передано по программе реновации под заселение 29 новостроек, в которых на первых этажах предусмотрено около 170 нежилых помещений.

"Мы видим, что в этом году в заселяемых новостройках начали работу ряд новых предприятий. Это говорит о востребованности таких помещений у представителей бизнеса", - сказал Левкин.

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