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Собянин: число путей между Белорусским и Савеловским вокзалами в Москве удвоят

11:10
  • среда
  • 10 мая 2023

Участок снова работает в обычном режиме

Участок железной дороги от Белорусского до Савеловского вокзала начал работу в обычном режиме. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Продолжаем его расширение к запуску МЦД-4. Эту ж/д зону в центре города фактически отстроили заново и очень быстро - благодаря запуску реверсивного движения поездов. Велись сложнейшие строительные работы", - сообщил мэр.

По словам Собянина, теперь будут начаты работы по укладке дополнительных путей для МЦД-4 - вместо двух будет четыре.

Интервал движения поездов восстановлен: в часы пик это 5-10 минут. Аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево снова отправляются каждые 30 минут на всем участке от Одинцово до Белорусского вокзала.

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