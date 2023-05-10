Мужчина напал на детский дом в Польше

Он убил воспитанницу, свою бывшую возлюбленную
Мужчина напал с ножом на детский дом в Польше и убил воспитанницу.
Инцидент произошел в Томиславицах. 19-летний молодой человек ворвался в помещение и убил свою бывшую 16-летнюю подругу. Мотивом стала неразделенная любовь.
Кроме того, пострадали девять человек: пятерых увезли в больницу, четырем оказали медицинскую помощь на месте.
Злоумышленника задержали спустя час после нападения, передает РИА Новости. В детском доме работают полиция и прокуратура. Подробности трагедии выясняются.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"