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Мужчина напал на детский дом в Польше

11:49
  • среда
  • 10 мая 2023

Он убил воспитанницу, свою бывшую возлюбленную

Мужчина напал с ножом на детский дом в Польше и убил воспитанницу.

Инцидент произошел в Томиславицах. 19-летний молодой человек ворвался в помещение и убил свою бывшую 16-летнюю подругу. Мотивом стала неразделенная любовь.

Кроме того, пострадали девять человек: пятерых увезли в больницу, четырем оказали медицинскую помощь на месте.

Злоумышленника задержали спустя час после нападения, передает РИА Новости. В детском доме работают полиция и прокуратура. Подробности трагедии выясняются.

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