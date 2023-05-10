Мужчина напал на детский дом в Польше

Он убил воспитанницу, свою бывшую возлюбленную

Мужчина напал с ножом на детский дом в Польше и убил воспитанницу.

Инцидент произошел в Томиславицах. 19-летний молодой человек ворвался в помещение и убил свою бывшую 16-летнюю подругу. Мотивом стала неразделенная любовь.

Кроме того, пострадали девять человек: пятерых увезли в больницу, четырем оказали медицинскую помощь на месте.

Злоумышленника задержали спустя час после нападения, передает РИА Новости. В детском доме работают полиция и прокуратура. Подробности трагедии выясняются.

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