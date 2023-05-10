ОНТ: Киев планировал теракты в Белоруссии на День Победы

Замысел не удалось реализовать

Злоумышленники планировали совершить несколько терактов в Белоруссии перед Днем Победы и непосредственно в сам праздник. Об этом в среду, 10 мая, рассказали на белорусском телеканале ОНТ.

Согласно сообщению, "следы заказчика терактов ведут на Украину". Диктор телеканала рассказала, что в Белоруссии разные люди получили посылки "с одним заданием – забрать и не задавать лишних вопросов". В посылках находились взрывные устройства были замаскированы под бытовые приборы.

В нужное время посылки должны были активировать, чтобы спровоцировать жертвы и всколыхнуть ситуацию в Белоруссии, рассказали на телеканале.

Накануне глава Комитета госбезопасности Белоруссии Иван Тертель рассказал, что в стране были пресечены попытки совершения терактов в преддверии 9 мая. По его словам, по делу есть задержанные, сообщает РИА Новости.

В апреле белорусский лидер Александр Лукашенко сообщал, что Россия и Белоруссия провели совместную операцию по задержанию террориста, проникшего на белорусскую территорию. Политик подчеркнул, что Москва и Минск создали эффективную систему обороны и обеспечения безопасности, а предпринятые шаги по укреплению пограничной безопасности позволили значительно повысить защищенность Союзного государства от международного терроризма, неконтролируемых потоков миграции, контрабанды оружия и боеприпасов, наркотрафика, незаконной экономической деятельности.

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