В России с коронавирусом госпитализирован 281 человек

Скончались 24 пациента

За сутки в России госпитализирован 281 заболевший коронавирусом. Об этом в среду, 10 мая, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 2405 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 3278 человек, скончались 24 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявлен 301 заболевший коронавирусом, из них госпитализирован только 61. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 177 человек, в Московской области – 20.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22886898 случаев заболевания, зарегистрировано 398602 летальных исхода.

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