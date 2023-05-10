Боррель: решение о принятии Украины в НАТО зависит не от Столтенберга

Киев стремится в Североатлантический альянс

Решение о возможности принятия Украины в Североатлантический альянс зависит не от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, а от позиции всех членов блока. Такое заявление сделал в среду, 10 мая, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Европейский чиновник также указал, что вопрос о членстве Украины в НАТО сейчас не находится на рассмотрении, как и не рассматривался до начала украинского конфликта, сообщает РИА Новости.

Украинские власти неоднократно подтверждали свое стремление добиться принятия Украины в НАТО. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что Киев рассчитывает получить политическое приглашение в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, который состоится 11—12 июля.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 9 мая заявил, что все государства — члены альянса согласны с тем, что Украина станет его участницей. При этом неотложной задачей настоящего времени политик назвал "обеспечение того, чтобы Украина восторжествовала как суверенное независимое государство". В противном случае, по словам Столтенберга, нечего будет обсуждать.

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