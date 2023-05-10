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В Британии родились первые дети от трех родителей

12:26
  • среда
  • 10 мая 2023

От донора наследуется 0,2%

В Великобритании родились первые дети с генетическим материалом трех родителей.

Такое возможно стало благодаря процедуре ЭКО с целью предотвратить наследование генетических заболеваний, сообщила газета Guardian. В частности, речь идет о митохондриальных заболеваниях в результате наследования поврежденных митохондрий от матери.

"Репродуктологи извлекают из яйцеклетки с поврежденными митохондриями ядро с генетическим материалом и помещают его в яйцеклетку здоровой женщины-донора, ядро которой также предварительно было извлечено", - говорится в материале газеты.

Таким образом, в ребенке присутствует ДНК матери, отца и небольшое количество генетического материала от донора. В результате ребенок наследует около 37 ген от донора, что составляет менее 0,2%.

Отмечается, что таким способом на свет появилось как минимум 5 детей. Другая информация не предается огласке по соображениям конфиденциальности.

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