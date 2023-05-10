Киев продумал действия на случай провала контрнаступления

Оно может оказаться не последним, заявили в МИД Украины

Планируемое Украиной контрнаступление не следует воспринимать как последнее. Такое заявление сделал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам политика, "мы не знаем, что из этого выйдет". Если контрнаступление пройдет успешно для украинской армии, "тогда вы скажете: да, оно было последним".

В противном случае, как заявил Кулеба в интервью немецкой газете Bild, Украина должна будет готовиться к следующему контрнаступлению.

Тем временем западные кураторы продолжают гнать Украину в контрнаступление, обеспечивая финансовую и военную помощь.

Однако бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав заявил, что военный успех Украины на поле боя является самым главным страхом НАТО, так как Россия никогда не допустит своего поражения. По утверждению Бридлава, "мы на Западе боимся победы Украины" из-за готовности России использовать уже озвученный западными странами страх ядерной эскалации и распространения боевых действий на всю Европу.

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