Россия денонсирует договор об обычных вооруженных силах в Европе

Документ был подписан в 1990 году

Президент России Владимир Путин назначил заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова своим представителем при рассмотрении Федеральным собранием вопроса о денонсации договора об обычных вооруженных силах в Европе.

Как отмечает РИА Новости, договор был подписан в 1990 году. Россия в 2007 году приостановила участие в договоре до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ.

Из-за недружественных шагов Вашингтона Москва приостановила свое участие в Договоре о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ). Президент России Владимир Путин отметил, что речь о полном выходе из договора не идет.

Сергей Рябков заявил, что курс США на безоглядную эскалацию конфликта на Украине принципиальным образом поменял для Москвы всю обстановку в области безопасности. Он также добавил, что договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) может быть восстановлен, но нужно, чтобы Вашингтон сдвинулся с антироссийской позиции.

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