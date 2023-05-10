МО показало бой десантников от первого лица

ВС России не дали противнику приблизится к своим позициям
Российские десантники обнаружили в зоне проведения специальной военной операции группу боевиков ВСУ и дали им бой.
бойцы ВДВ прицельным огнем из стрелкового оружия и гранатометов поразили подразделение противника и не дали приблизиться к опорным пунктам ВС России.
Видео боя от первого лица опубликовало Министерство обороны России. На кадрах видно, как наши десантники атакуют врага из автоматов, стремительно меняют позиции, а затем снова начинают стрелять.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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