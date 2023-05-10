ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МО показало бой десантников от первого лица

12:57
  • среда
  • 10 мая 2023

ВС России не дали противнику приблизится к своим позициям

Российские десантники обнаружили в зоне проведения специальной военной операции группу боевиков ВСУ и дали им бой.

бойцы ВДВ прицельным огнем из стрелкового оружия и гранатометов поразили подразделение противника и не дали приблизиться к опорным пунктам ВС России.

Видео боя от первого лица опубликовало Министерство обороны России. На кадрах видно, как наши десантники атакуют врага из автоматов, стремительно меняют позиции, а затем снова начинают стрелять.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Десантники
Десантники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.