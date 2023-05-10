Совершена попытка теракта на нефтепроводе "Дружба"

Пострадавших нет

Попытка террористического акта была предпринята в отношении системы нефтепроводов "Дружба" на наливном пункте "Брянск". Об этом в среду, 10 мая, рассказали в пресс-службе "Транснефти".

Как уточнил представитель компании Игорб Демин, в результате попытки теракта никто не пострадал, обстоятельствами произошедшего занимаются компетентные органы, сообщает ТАСС.

В ноябре 2022 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила попытку украинских спецслужб организовать теракт на газопроводе "Южный поток".

В сентябре 2022 года взрывы прогремели на газопроводах системы "Северный поток". По данным американского журналиста Сеймура Хёрша, к диверсиям непосредственно причастны США и Норвегия. СМИ также выражали мнение, что западные спецслужбы не раскрывают данные о виновниках диверсии на "Северных потоках" из-за того, что к теракту может быть непричастна Россия.

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