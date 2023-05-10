ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Совершена попытка теракта на нефтепроводе "Дружба"

13:06
  • среда
  • 10 мая 2023

Пострадавших нет

Попытка террористического акта была предпринята в отношении системы нефтепроводов "Дружба" на наливном пункте "Брянск". Об этом в среду, 10 мая, рассказали в пресс-службе "Транснефти".
ОНТ: Киев планировал теракты в Белоруссии на День Победы

Как уточнил представитель компании Игорб Демин, в результате попытки теракта никто не пострадал, обстоятельствами произошедшего занимаются компетентные органы, сообщает ТАСС.

В ноябре 2022 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила попытку украинских спецслужб организовать теракт на газопроводе "Южный поток".

В сентябре 2022 года взрывы прогремели на газопроводах системы "Северный поток". По данным американского журналиста Сеймура Хёрша, к диверсиям непосредственно причастны США и Норвегия. СМИ также выражали мнение, что западные спецслужбы не раскрывают данные о виновниках диверсии на "Северных потоках" из-за того, что к теракту может быть непричастна Россия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Нефтепровод "Дружба"
Нефтепровод "Дружба"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.