Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры Новой Москвы

К 2035 году в ТиНАО построят 320 детсадов, 170 школ и 125 объектов здравоохранения

Около 320 детских садов, 170 школ и 125 объектов здравоохранения будут построены в ТиНАО к 2023 году. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Также мэр рассказал о развитии социальной инфраструктуры в ТиНАО. Так, с начала 2023 года построены детский сад в ЖК "Алхимово" в поселении Рязановское, детский сад и школа в составе ЖК "Саларьево парк" в поселении Сосенское, сад рядом с корпусом школы №2094 в поселении Мосрентген.

Кроме того, в ЖК "Прокшино" началось строительство образовательного комплекса. В нем будут школа для 1275 учеников и детский сад для 350 малышей.

Мэр также рассказал, что к сентябрю будет завершено строительство семи школ и пяти детских садов, суммарно они дадут округам 4985 мест.

"Реконструируем здания действующих учреждений. В этом году обновим учебные корпуса сразу трех школ в Краснопахорском, Рязановском и Новофедоровском поселениях. Почти закончили подстанцию скорой медицинской помощи на пересечении ул. Маршала Савицкого и Проектируемого проезда №728 в Щербинке", - отметил Сергей Собянин.

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