Песков объяснил отсутствие Лукашенко на завтраке в Кремле 9 мая

Неформальный завтрак посетили прибывшие на парад иностранные политики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отсутствовал на неформальном завтраке, который был организован в Кремле после парада Победы на Красной площади, поскольку ему потребовалось уехать на мероприятия в своей стране. Об этом в среду, 10 мая, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Александр Лукашенко прибыл в российскую столицу вечером 8 мая и на следующий день побывал на параде Победы на Красной площади. При этом в апреле Дмитрий Песков заявлял, что российская сторона не приглашала иностранных лидеров на празднование Дня Победы в Москве, поскольку в 2022 году дата не является юбилейной.

Однако 9 мая на Красной площади в Москве находился и Лукашенко, и президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев.

После парада Победы на Красной площади президент РФ Владимир Путин и его высокопоставленные гости возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата, а затем, согласно графику, у них состоялся неформальный завтрак в Кремле.

К этому времени Александр Лукашенко отбыл в Минск на торжественные мероприятия по случаю Дня Победы. В интернете и в СМИ появились слухи, что белорусский лидер пропустил завтрак в Кремле по состоянию здоровья, однако политик в тот же день появился на публике в Минске — он возложил венок к монументу на площади Победы.

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