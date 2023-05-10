ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков объяснил отсутствие Лукашенко на завтраке в Кремле 9 мая

13:26
  • среда
  • 10 мая 2023

Неформальный завтрак посетили прибывшие на парад иностранные политики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отсутствовал на неформальном завтраке, который был организован в Кремле после парада Победы на Красной площади, поскольку ему потребовалось уехать на мероприятия в своей стране. Об этом в среду, 10 мая, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Александр Лукашенко прибыл в российскую столицу вечером 8 мая и на следующий день побывал на параде Победы на Красной площади. При этом в апреле Дмитрий Песков заявлял, что российская сторона не приглашала иностранных лидеров на празднование Дня Победы в Москве, поскольку в 2022 году дата не является юбилейной.

Однако 9 мая на Красной площади в Москве находился и Лукашенко, и президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев.

После парада Победы на Красной площади президент РФ Владимир Путин и его высокопоставленные гости возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата, а затем, согласно графику, у них состоялся неформальный завтрак в Кремле.

К этому времени Александр Лукашенко отбыл в Минск на торжественные мероприятия по случаю Дня Победы. В интернете и в СМИ появились слухи, что белорусский лидер пропустил завтрак в Кремле по состоянию здоровья, однако политик в тот же день появился на публике в Минске — он возложил венок к монументу на площади Победы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Завтрак в Кремле 9 мая
Завтрак в Кремле 9 мая
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.