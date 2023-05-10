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В Кремле возмутились отсутствием реакции Запада на чудовищные слова Буданова

13:36
  • среда
  • 10 мая 2023

Глава разведки Украины готов "убивать русских по всему миру"

От стран Запада не последовало реакции на чудовищные слова главы украинской военной разведки Кирилла Буданова об убийстве русских.
Кремль жёстко ответил на угрозы Киева

Об этом в среду, 10 мая, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Мы не слышали никакой реакции из европейских столиц, если я не ошибаюсь", - передает его слова РИА Новости.

В США отреагировали за явление Буданова, но в мягкой форме и без осуждения, подчеркнул представитель Кремля.

"Конечно, это не та формулировка, которая, с нашей точки зрения, соответствовала бы чудовищности сказанного украинским представителем. Но мы отфиксировали это", - подчеркнул Песков.

Ранее Буданов, отвечая на вопрос о причастности Киева к убийству журналистки Дарьи Дугиной, пообещал "убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины". 

Журналист и политолог Дарья Дугина погибла 20 августа при взрыве своего автомобиля в Подмосковье. Два дня спустя ФСБ сообщила, что убийство Дугиной организовали украинские спецслужбы, а исполнитель преступления - гражданка Украины Наталья Вовк. Она покинула Россию через Эстонию.

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