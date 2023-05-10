Путин отменил визы для граждан Грузии и разрешил прямое авиасообщение

Визы отменены с 15 мая

Владимир Путин своим указом отменил визовый режим для граждан Грузии. Визовые ограничения перестанут действовать с 15 мая 2023 года, говорится в тексте документа.

Другим указом Путин снял запрет на прямое авиасообщение с Грузией.

Кроме того, МИД России отменил рекомендацию воздержаться от поездок в эту страну.

Прямое авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено в августе 2019 года после антироссийских выступлений в Тбилиси. Добраться до Грузии можно было только с пересадками в третьих странах или через сухопутную границу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"