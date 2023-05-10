ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин отменил визы для граждан Грузии и разрешил прямое авиасообщение

13:12
  • среда
  • 10 мая 2023

Визы отменены с 15 мая

Владимир Путин своим указом отменил визовый режим для граждан Грузии. Визовые ограничения перестанут действовать с 15 мая 2023 года, говорится в тексте документа.

Другим указом Путин снял запрет на прямое авиасообщение с Грузией.

Кроме того, МИД России отменил рекомендацию воздержаться от поездок в эту страну.

Прямое авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено в августе 2019 года после антироссийских выступлений в Тбилиси. Добраться до Грузии можно было только с пересадками в третьих странах или через сухопутную границу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаг Грузии
Флаг Грузии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.