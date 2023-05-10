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Лавров рассказал, как США дестабилизируют ситуацию в Сирии

14:44
  • среда
  • 10 мая 2023

Вашингтон готовит армию из боевиков

Вашингтон готовит "армию свободной Сирии" с участием боевиков запрещенного в России "Исламского государства", чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом заявил сегодня Сергей Лавров на встрече с коллегами из Сирии, Турции и Ирана, передает "ТВ Центр".

Глава российского МИД отметил: США уже не удовлетворяются поддержкой самопровозглашенных курдских областей и накачиванием оружием незаконных формирований.

Также речь зашла об односторонних санкциях в отношении Сирии, которые нарушают международное гуманитарное право. Напомнив о февральских землетрясениях, Лавров подчеркнул, что даже эта беда не сподвигла Штаты и Евросоюз на проявление милосердия. 

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