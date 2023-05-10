В больнице МОНИКИ провели сложнейшую операцию по удалению опухоли толстой кишки

Без единого разреза

Энергичный, подтянутый Борис Третьяков в коридорах хирургического отделения больше похож на врача, чем на пациента. И не скажешь, что совсем недавно он перенес сложнейшую многочасовую операцию. Доктор своим пациентом явно доволен.

"Операция шла практически 7 часов. Но благодаря мастерству всего коллектива я был на третий день выписан уже. Потому что сама операция очень щадящая", - говорит сам Борис.

А сейчас - самое главное и самое удивительное. Бориса выписали через три дня после удаления большой - шестисантиметровой - злокачественной опухоли толстой кишки. Операция была эндоскопическая, так что на теле пациента - ни одного разреза. Никакого долгого послеоперационного восстановления, никаких рисков и серьезных ограничений после выписки. И все - благодаря высокотехнологичному методу, которым эндоскописты Московского областного научно-исследовательского клинического института владеют в совершенстве.

"При использовании метода фрагментарной резекции мы имеем очень высокие риски рецидива. До 30%. Когда же мы применяем технически сложный метод эндоскопической подслизистой диссекции, риск рецидива новообразований снижается до 1,5%", - объяснил Александр Вербовский, заведующий отделением эндоскопии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.

Хирурги, делавшие первые в истории эндоскопические операции, уверены: выросла очень талантливая смена. И современные технологии дают им огромные возможности.

"Раньше, когда мы с помощью петли удаляли новообразование, могло быть осложнение. Теперь можно с помощью техники и с помощью гибкого эндоскопа осознанно удалять опухоль со стенкой органа. И зашить! Вот это самое главное", - отметил Алексей Балалыкин, вице-президент "Общества эндоскопических хирургов России".

55-летний Борис Третьяков сейчас любой разговор начинает с напоминания - нужно следить за здоровьем. Да, он не жаловался, ничего вроде не болело, а опухоль обнаружили во время колоноскопии. Биопсия показала - рак на ранней стадии. Талантливые хирурги удалили новообразование целиком, да еще так быстро. Возможность рецидива - появления метастаз - близится к нулю. Можно сказать, повезло. Так что теперь он - за регулярный обязательный скрининг.

"Именно лечение рака как желудочно-кишечного тракта, так и всех локализаций - оно абсолютно успешно только при ранних стадиях. И всем после 40 лет необходимо проходить плановые исследования эндоскопические", - указал Вербовский.

В операционной сейчас работает дружный, сплоченный коллектив. Скоро и очередной пациент, как Борис, встанет на ноги и будет строить далекоидущие планы.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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