В Щелкове задержали подозреваемых в сбыте наркотиков

Оба задержанных признали вину
В подмосковном Щелкове задержали двух мужчин, подозреваемых в сбыте наркотиков, передает "ТВ Центр".
Одного из злоумышленников поймали с поличным недалеко от СНТ "НИИ Автоприборов". Он пытался забрать из тайника в лесу три свертка с кристаллизованным веществом.
Второго задержали неподалеку. С собой у него было два подозрительных пакета. Позже экспертиза показала, что внутри было 4 килограмма мефедрона.
Задержанные признали свою вину. Их уже арестовали.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"