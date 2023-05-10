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В Щелкове задержали подозреваемых в сбыте наркотиков

15:09
  • среда
  • 10 мая 2023

Оба задержанных признали вину

В подмосковном Щелкове задержали двух мужчин, подозреваемых в сбыте наркотиков, передает "ТВ Центр".

Одного из злоумышленников поймали с поличным недалеко от СНТ "НИИ Автоприборов". Он пытался забрать из тайника в лесу три свертка с кристаллизованным веществом.

Второго задержали неподалеку. С собой у него было два подозрительных пакета. Позже экспертиза показала, что внутри было 4 килограмма мефедрона.

Задержанные признали свою вину. Их уже арестовали.

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