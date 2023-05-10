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Таможенники нашли в Видном 2,5 млн пачек контрабандных сигарет

15:12
  • среда
  • 10 мая 2023

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел

Кадры со склада в подмосковном Видном - паллеты из десятков коробок, а внутри - пачки сигарет. Все они упакованы в пленку и, очевидно, готовы для продажи. Проблема лишь в том, что у всех отсутствуют российские акцизные марки.

Товар обнаружили московские таможенники, сообщает "ТВ Центр". В общей сложности - два с половиной миллиона пачек на сумму свыше 300 миллионов рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям о хранении, перевозке и сбыте товаров без маркировки, а также контрабанде табачных изделий.

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Склад контрабандных сигарет
Склад контрабандных сигарет
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