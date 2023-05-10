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Жильцы дома в районе Коптево уже полгода живут без газа

15:19
  • среда
  • 10 мая 2023

Хозяйка квартиры на первом этаже отказывается пускать к себе специалистов

Ставя кастрюлю на электроплитку, Нина Ивановна грустно вздыхает и вспоминает, как когда-то радовала домашних пирогами. Теперь любимая плита с духовкой простаивает без дела. Уже полгода в квартире женщины нет газа. Как и у половины подъезда. В доме стартовал капремонт, газ отключили перед началом работ по замене газопровода. По новым правилам, подрядной организации необходимо было провести переустройство системы газоподачи.
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"Раньше, согласно нормативной документации,прокладка газопроводов разрешена была в подвальных помещениях, но время идет, и в целях безопасности жильцов многоквартирных домов было принято решение о том, чтобы газопроводы вынести из подвальных помещений на фасады зданий", -объяснил Валерий Брежнев, технический эксперт в области газового оборудования.

Завершить работы должны были еще осенью. Однако в подъезде Нины Ивановны ремонт неожиданно остановился. Хозяйка квартиры на первом этаже решила совсем отказаться от газа и не позволила провести транзитную трубу через свою квартиру для соседей.

Технически возможность завести в дом газ выше первого этажа существует, однако ни один из жильцов, ни со второго, ни с третьего этажа, пойти на компромисс не согласился. Решить вопрос соседи попытались через суд, однако после первого же заседания стало понятно, что тяжба может затянуться на долгие месяцы. А жители оставшихся без газа квартир ждать не готовы.

В подобных случаях юристы советуют владельцам недвижимости все-таки договариваться. Или проводить общее собрание.

"Как раз на общем собрании собственников жилых помещений можно утвердить свой план переустройства, который в дальнейшем надо будет согласовать с органами местного самоуправления", - отметила Евгения Симаева, кандидат юридических наук, доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве России.

В столичном Фонде капремонта после инцидента в Коптеве решили активнее информировать жителей о планах по замене газопровода в доме. Для них организовывают специальные чаты, где можно обсудить все острые вопросы.

"В текущем году мы меняем в порядка трехсот домов систему газоснабжения. Это в целом по Москве. Замена происходит во всех домах, где служба Мосгаза подтвердила, что находится в неудовлетворительном состоянии", - сообщил Денис Плотников, начальник управления и реализации проектных решений Фонда капитального ремонта Москвы.

Еще в 370 столичных домах работы по замене газопроводов проведут в 2024 году. Адрес и время их проведения можно уточнить на официальном сайте МОСГАЗа

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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