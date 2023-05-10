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Москвичам будет проще сообщать об уличных фотографах с животными

15:25
  • среда
  • 10 мая 2023

Запущен специальный чат-бот

В Москве запустили чат-бот "Спаси сову", который поможет неравнодушным горожанам оперативно сообщать об уличных фотографах с дикими животными, передает "ТВ Центр".

В поиске Telegram нужно набрать "Спаси сову - Москва" и в найденном чате указать точный адрес в Москве, где заметили нарушение. Лучше сопроводить пост фотографиями или видео. И главное - отправить сообщение сразу, не откладывая. Разбираться с такими бизнесменами будут инспекторы Департамента природопользования.

"За последние три дня поступило более двух десятков обращений граждан, инспекторы департамента осуществили осмотр по заявленным адресам. Примерное время реагирования - от 30 минут до 60 минут с момента поступления и до окончания осмотра", - рассказал Денис Алексеев, замглавы Департамента природопользования.

Самые популярные у фотографов - совы. Редкие виды, находящиеся под защитой. Они только кажутся красивыми. Чаще всего хвосты повреждены, крылья переломаны. А спокойный вид - за счет обилия седативных препаратов. Эксплуатируют пернатых нещадно, при этом из-за неправильного ухода и постоянного стресса птицы начинают болеть и долго в таких условиях не живут.

Благодаря неравнодушию горожан в минувшем году удалось спасти 40 исчезающих птиц. Все прошли реабилитацию. Некоторым потребовалось серьезное лечение, прежде чем их выпустили в леса или отправили в заповедники.

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