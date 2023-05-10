Бастрыкин заявил об отказе Запада сотрудничать с СКР

России не отвечают на соответствующие запросы

Западные государства нарушают нормы международного права, отказывая Следственному комитету России в сотрудничестве и правовой помощи. Об этом в среду, 10 мая, рассказал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Глава СКР отметил, что "у нас тоже большие проблемы" в организации работы, поскольку "мы сегодня не можем получить полагающуюся по закону, международному праву правовую помощь по уголовным делам".

Российской стороне не отвечают на ее запросы, а Швейцария даже не проинформировала о выходе из соглашения о правовой помощи, цитирует Бастрыкина РИА Новости.

Ранее российский генпрокурор Игорь Краснов рассказал, что ряд европейских стран "по политическим мотивам" отказался от сотрудничества с Россией по вопросу о выдаче обвиняемых в совершении преступлений. Среди этих стран Краснов назвал Германию, Великобританию, Италию, Литву, Польшу, Хорватию, Черногорию, Чехию и Эстонию.

Летом 2022 года российский лидер Владимир Путин отмечал, что применение нелегитимных санкций, а также игнорирование фундаментальных принципов уважения к суверенитету государств и невмешательства в их внутренние дела ставят под сомнение саму суть глобальной правовой системы.

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