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Собянин: праздничные мероприятия по случаю Дня Победы посетили более 1,2 млн человек

13:39
  • среда
  • 10 мая 2023

9 мая завершился фестиваль "Московская весна"

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в посте в своем персональном блоге, что праздничные мероприятия в парках столицы по случаю Дня Победы посетили более 1,2 млн человек.

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Кроме того, градоначальник напомнил, что 9 мая завершился фестиваль "Московская весна". С 28 апреля на 27 площадках в центре и округах побывали 630 тыс. гостей.

Собянин при этом пригласил горожан на традиционных гастрономический фестиваль "Рыбная неделя".

"С 26 мая по 4 июня гости фестиваля смогут попробовать оригинальные рыбные блюда из самых разных регионов России, принять участие в кулинарных мастер-классах, открыть секреты приготовления угощений от ведущих столичных поваров и, конечно, купить разнообразную рыбу и морепродукты к домашнему столу", - добавил глава города.

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