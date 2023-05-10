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Генконсульства ФРГ в России прекратят прием документов на выдачу национальных виз

14:06
  • среда
  • 10 мая 2023

Обработкой таких заявлений будет заниматься посольство в Москве

Визовые отделы генеральных консульств Германии в Калининграде, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске заканчивают прием заявлений на выдачу национальных виз 31 мая. Об этом в среду, 10 мая, рассказали в генконсульстве ФРГ в Екатеринбурге.

Там уточнили, что с 1 июня будет нельзя записаться на прием для подачи соответствующих документов в визовом отделе консульства или визовом центре VisaMetric. Вместо этого придется записываться в очередь через систему бронирования посольства ФРГ в Москве.

В генконсульстве также предупредили, что на обработку заявлений будет уходить больше времени из-за почтовой пересылки документов, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что миграционная служба Финляндии временно приостановила выдачу решений на запросы граждан России о предоставлении им убежища. При этом процесс рассмотрения запроса на предоставление убежища в Финляндии может длиться несколько лет.

Заведующий консульским отделом посольства России в Аргентине Георгий Полин рассказал, что миграционная служба этой страны стала массово отказывать россиянам в продлении туристического пребывания и выдаче видов на жительство. При этом зафиксированы случаи выдачи предписаний покинуть Аргентину в кратчайшие сроки под угрозой депортации.

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