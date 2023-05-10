Власти Польши переименовали Калининград

В Кремле назвали это "процессом, граничащим с безумием"

Власти Польши официально переименовали российский Калининград в Крулевец.

Такую рекомендацию дала Комиссия по стандартизации географических названий за пределами Польши. В документе сказано, что проводимая Россией спецоперация на Украине показала, что нужно "по-другому взглянуть на вопрос о навязанных названиях", пишет портал Interia. Калининградскую область следует называть Крулевецкой областью.

Власти Калининграда назвали решение Варшавы инсинуациями и призвали придерживаться официального названия города.

"С таким же успехом мы можем называть Гданьск - Данцигом, а Республику Польша - Царством Польским. Но мы придерживаемся официальных топонимов", - заявил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

В Кремле назвали одностороннее переименование Калининграда в Крулевец "процессом, который граничит с безумием".

"Это даже уже не русофобия, это такие граничащие с безумием процессы, которые происходят в Польше", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

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