Ведомство расследует преступления киевского режима против мирного населения

Свыше 5 тысяч человек погибли от действий украинских вооруженных формирований в Донбассе с 2014 года. Такие данные в среду, 10 мая, привел председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как уточнил глава СКР, в числе жертв — 138 несовершеннолетних. Ранения получили 9 528 мирных жителей, включая 444 несовершеннолетних.

Бастрыкин подчеркнул, что официальный Киев насаждает фашистскую идеологию, "им просто доставляет удовольствие убить мирного жителя — ребенка, женщину", сообщает ТАСС.

В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий рассказал о погибших в Донбассе героях. Глава государства также сравнил трагедию в Одессе в мае 2014 года, когда во время противостояния между проукраинскими и пророссийскими активистами погибли свыше 40 человек, с Хатынью. В память о жертвах Путин объявил минуту молчания.

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