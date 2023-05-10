ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поддержал участие главы Ивановской области в новых выборах

14:40
  • среда
  • 10 мая 2023

По словам президента, в регионе "темп набран хороший"

Президент России Владимир Путин в среду, 10 мая, провел рабочую встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским.

Глава региона доложил президенту о работе по развитию малых городов и о проектах в сфере образования. Путин похвалил статью Воскресенского о малых городах и отметил, что "образованию вы уделяете серьезное внимание".

Президент также заявил, что "ситуация там (в регионе) не из самых простых, и досталась Вам она в таком состоянии", однако за период губернаторства Воскресенского "сделано немало", по основным показателям зафиксированы положительные тенденции, однако надо обратить внимание на сельское хозяйство.

В  целом "у вас темп набран хороший", подчеркнул Владимир Путин. Он заявил, что если жители области окажут Воскресенскому доверие на следующих выборах главы региона, "конечно, я со своей стороны вас поддержу", сообщает пресс-служба Кремля.

В октябре 2022 года Владимир Путин уже встречался со Станиславом Воскресенским. Губернатор докладывал президенту, чем заменить продукцию ушедших из России западных брендов одежды, как увеличить количество рабочих мест и поднять доходы населения. При этом отмечалось, что Ивановская область показала себя лидером по инвестициям в экономику среди областей Центрального федерального округа.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Станислав Воскресенский
Станислав Воскресенский
Владимир Путин и Станислав Воскресенский
Владимир Путин и Станислав Воскресенский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.