Путин поддержал участие главы Ивановской области в новых выборах

По словам президента, в регионе "темп набран хороший"

Президент России Владимир Путин в среду, 10 мая, провел рабочую встречу с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским.

Глава региона доложил президенту о работе по развитию малых городов и о проектах в сфере образования. Путин похвалил статью Воскресенского о малых городах и отметил, что "образованию вы уделяете серьезное внимание".

Президент также заявил, что "ситуация там (в регионе) не из самых простых, и досталась Вам она в таком состоянии", однако за период губернаторства Воскресенского "сделано немало", по основным показателям зафиксированы положительные тенденции, однако надо обратить внимание на сельское хозяйство.

В целом "у вас темп набран хороший", подчеркнул Владимир Путин. Он заявил, что если жители области окажут Воскресенскому доверие на следующих выборах главы региона, "конечно, я со своей стороны вас поддержу", сообщает пресс-служба Кремля.

В октябре 2022 года Владимир Путин уже встречался со Станиславом Воскресенским. Губернатор докладывал президенту, чем заменить продукцию ушедших из России западных брендов одежды, как увеличить количество рабочих мест и поднять доходы населения. При этом отмечалось, что Ивановская область показала себя лидером по инвестициям в экономику среди областей Центрального федерального округа.

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