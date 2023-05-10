Власти Грузии сочли провокацией отмену Россией визового режима

Для Тбилиси решение Путина оказалось неприемлемым

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала неприемлемым упразднение Россией визового режима.

Решение Москвы – это провокация, считает политик. Возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией невозможны, пока Россия проводит специальную военную операцию на Украине.

"Очередная российская провокация!" - написала Зурабишвили в своем Twitter.

Владимир Путин снял запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменил визовый режим для граждан Грузии. Визовые ограничения перестанут действовать с 15 мая 2023 года.

Прямое авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено в августе 2019 года после антироссийских выступлений в Тбилиси. Добраться до Грузии можно было только с пересадками в третьих странах или через сухопутную границу.

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