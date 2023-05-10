Собянин объявил о начале отборочного тура чемпионата профмастерства "Абилимпикс"

В нем примут участие 1,7 тыс. человек

Сергей Собянин объявил о старте отборочного тура чемпионата профессионального мастерства "Абилимпикс". В нем примут участие более 1,7 тысячи москвичей с особенностями здоровья.

В этом году соревнования пройдут в 60 сферах - от IT и промышленности до творческих профессий. Конкурсанты смогут показать свои таланты, профессиональные навыки и найти работу. Среди экспертов много работодателей, и лучшие участники сразу получают предложения.

"Самой младшей участнице соревнований этого года - 14 лет, она выступит в компетенции "ремонт обуви". Самому старшему - 77 лет, он продемонстрирует мастерство приготовления пиццы. Победители регионального этапа войдут в сборную Москвы и в конце года будут представлять город на национальном первенстве", - подчеркнул Собянин.

Команда города ежегодно становится лидером в медальном зачете среди регионов, отметил мэр.

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