Российские военные пресекли деятельность пяти украинских ДРГ

Диверсанты действовали в ЛНР и Харьковской области
Российские военные пресекли деятельность пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Диверсанты работали в Кисловке и Синьковке Харьковской области, Стельмаховке Луганской народной республики (ЛНР).
Ранее в Запорожье задержали диверсантов, которые планировали теракт в майские праздники. Троих злоумышленников — гражданина Украины и двоих граждан России — поймали по горячим следам.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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