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Российские военные пресекли деятельность пяти украинских ДРГ

15:02
  • среда
  • 10 мая 2023

Диверсанты действовали в ЛНР и Харьковской области

Российские военные пресекли деятельность пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Диверсанты работали в Кисловке и Синьковке Харьковской области, Стельмаховке Луганской народной республики (ЛНР). 

Ранее в Запорожье задержали диверсантов, которые планировали теракт в майские праздники. Троих злоумышленников — гражданина Украины и двоих граждан России — поймали по горячим следам.

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