Швейцария сочла возможной отправку активов России Украине

Эти средства могут передать на "восстановление Украины"

Швейцария считает юридически возможным использовать средства Банка России для восстановления Украины. Такое заявление сделал в среду, 10 мая, пресс-секретарь швейцарского Министерства экономики.

По официальным данным правительства Швейцарии, общая сумма резервов и активов Центрального банка Российской Федерации, находящихся в Швейцарии, составляет около 7,4 млрд франков, сообщает ТАСС.

В апреле Швейцария отказалась присоединяться к международной группе REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs), которая занимается поиском российских активов. При этом Швейцарский федеральный департамент по экономическим вопросам, образованию и исследованиям заявлял, что сотрудничество со странами — участницами REPO осуществляется без проблем.

Между тем президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах Москвы в случае изъятия российских активов за рубежом. В таких ситуациях будут вводить временное внешнее управление на активы недружественных стран в России.

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