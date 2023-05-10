Россия призвала США вывести оружие НАТО с Украины

Российская делегация на переговорах в Вене указала Западу на контрпродуктивность избранного им курса

Делегация России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями призывает США предпринять шаги по военной сдержанности и выводу американо-натовских военных и вооружений с территории Украины. Об этом рассказал в среду, 10 мая, руководитель делегации Константин Гаврилов.

Дипломат предупредил Соединенные Штаты и их сателлитов о контрпродуктивности их нынешнего агрессивного курса, призвал Вашингтон осознать серьезность момента и предпринять шаги "по военной сдержанности".

Гаврилов указал, что США и их союзники не только бездумно накачивают Украину оружием, но и помогают Киеву в планировании военных операций и передают разведывательные данные, сообщает ТАСС.

В апреле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что переданное альянсом Киеву вооружение оценивается более чем в 65 млрд евро. Политик приветствовал начало поставок западных танков и другой бронетехники Украине, выразив убежденность в том, что это может реально изменить ситуацию на фронте.

Российская сторона неоднократно предупреждала о последствиях накачивания киевского режима оружием. Все вооружение и военная техника, передаваемые Западом Украине, становятся законными целями для ВС России.

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