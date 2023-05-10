В США признали неспособность Киева ударить по Крыму

Все дело в российской системе ПВО

Киев не смог разработать ракеты, близкие по характеристикам к российскому вооружению. Противовоздушная оборона ВС России с легкостью справляется с украинскими баллистическими снарядами – такими, к примеру, как "Гром-2", которыми ВСУ пытались 6 мая нанести удар по территории Крыма. Обойти российскую систему С-400 им не удалось, пишет американский журнал Military Watch.

Отмечается, что "Гром-2" поступил на вооружение ВСУ в середине 2010-х годов после многочисленных задержек. По оценкам экспертов, это стандартная баллистическая ракета для XXI века, лишенная особенностей, присущих таким образцам, как российский "Искандер".

Специалисты подчеркивают, что именно поэтому снаряды не смогли достичь Крыма и обойти многоуровневую сеть противовоздушной обороны полуострова с ядром из трех единиц С-400. По оценкам американцев, эти ЗРК большой дальности способны обеспечить более полудюжины уровней обороны. Вдобавок, защищать Крым им помогают системы ПВО С-300ПМ и "Панцирь", а также баллистические ракеты "Искандер", крылатые ракеты "Бастион" и три полка истребительной авиации.

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