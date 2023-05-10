Последние данные о ходе спецоперации

Украинские националисты отступают

Российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Краматорском районе ДНР. Об этом сообщили в нашем Минобороны. Кроме того, средствами ПВО в районе города Изюм Харьковской области сбит вражеский истребитель Су-27. Десятки единиц военной техники националистов выведены из строя под Запорожьем и Херсоном. Большие потери противник несет и в живой силе.

Осколочно-фугасные снаряды летят в густой лес. Там при помощи беспилотников разведка выявила замаскированную позицию противника. Расчету гаубицы Д-20 хватает пары минут, чтобы навести орудие по заданным координатам и открыть огонь. Дальность стрельбы позволяет поражать цели на расстоянии до 15 километров.

Расчет гаубицы работает под прикрытием зенитно-ракетного комплекса "Стрела - 10". Система создает защитный "зонтик", то есть при появлении разведывательных или ударных беспилотников ВСУ сбивает их. Дроны заметили и во время этого боевого дежурства.

Большую часть пути – на грузовом "Урале", но последние сотни метров до огневой позиции – бегом. На этот раз целью расчета противотанкового комплекса "Корнет" стало бетонное укрепление ВСУ.

Оператор через прицел сопровождает снаряд и следит, чтобы ракета легла точно в цель. Затем необходимо как можно быстрее собрать комплекс и покинуть опасный квадрат.

В Артемовске штурмовые отряды продолжают планомерно вытеснять противника из кварталов на западе и северо-западе города. Во дворах - подбитая техника ВСУ, полученная от стран НАТО. Это танк Т-72М1 польского производства, а еще турецкий бронеавтомобиль Kirpi и канадский Senator. В одном из освобожденных домов найден арсенал оружия. Здесь также почти все образцы – натовского стандарта.

Ожесточенные бои в лесах под Кременной. На этих кадрах (см. видео) расстояние до противника чуть больше 100 метров. Но попытки ВСУ продавить российскую линию обороны безуспешны.

Мощные взрывы - в селе Кизомыс Херсонской области. Это высокоточными ракетами уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады территориальной обороны ВСУ. Он располагался в огромном ангаре.

В Запорожской области сотрудники ФСБ с боем задержали диверсанта, который готовил теракт. В доме в поселке Кирилловка заблокировали мужчину, завербованного спецслужбами Украины. Тот начал отстреливаться. Но группа захвата вынудила преступника сдаться. На допросе он рассказал, что готовил покушение на начальника местного райотдела полиции по поручению киевских кураторов.

Егор Киселёв, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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